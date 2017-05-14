14 ماي 2017 1 0 djalal
بالفيديو.... حسان حمار يتراجع عن مقاطعة الكأس ويكشف السبب الحقيقي وراء ما يحدث في وفاق سطيف بالفيديو.... حسان حمار يتراجع عن مقاطعة الكأس ويكشف السبب الحقيقي وراء ما يحدث في وفاق سطيف
الرئيسية | البطولة الوطنية | بالفيديو.... حسان حمار يتراجع عن مقاطعة الكأس ويكشف السبب الحقيقي وراء ما يحدث في وفاق سطيف

بالفيديو.... حسان حمار يتراجع عن مقاطعة الكأس ويكشف السبب الحقيقي وراء ما يحدث في وفاق سطيف

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

تراجع حسان حمار، رئيس وفاق سطيف عن قرار إنسحاب الفريق من البطولة و كأس الجزائر. وسبق لحسان حمار و ان اكد إنسحاب الوفاق من المنافسة بعد مهزلة التي تعرض إليه فريقه حسبه، في مباراة الأمس السبت أمام إتحاد الحراش ضمن الجولة الـ 26 من الدوري المحترف الأول لكرة القدم. وصرح حمار لقناة النهار: " قول ان وفاق سطيف انسحب من البطولة هو كلام غير مسؤول"، وأكد حمار من جهة اخرى إنسحابه رفقة الطاقم الفني من الفريق و ذلك بسبب التخطيط الجبان التي يتعرض إليه الفريق. و أرجع حسان حمار سبب هذه المؤامرة التي تحك ضد الفريق إلى ترشحه إلى منصب رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم لخلافة قرباج قائلا: " إنتخابات الفيدرالية جلبت لي مشاكل كثيرة"، و أضاف: " زطشي رئيس للفاف وحمار يخلص".

 

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: