بالفيديو.... حسان حمار يتراجع عن مقاطعة الكأس ويكشف السبب الحقيقي وراء ما يحدث في وفاق سطيف

تراجع حسان حمار، رئيس وفاق سطيف عن قرار إنسحاب الفريق من البطولة و كأس الجزائر. وسبق لحسان حمار و ان اكد إنسحاب الوفاق من المنافسة بعد مهزلة التي تعرض إليه فريقه حسبه، في مباراة الأمس السبت أمام إتحاد الحراش ضمن الجولة الـ 26 من الدوري المحترف الأول لكرة القدم. وصرح حمار لقناة النهار: " قول ان وفاق سطيف انسحب من البطولة هو كلام غير مسؤول"، وأكد حمار من جهة اخرى إنسحابه رفقة الطاقم الفني من الفريق و ذلك بسبب التخطيط الجبان التي يتعرض إليه الفريق. و أرجع حسان حمار سبب هذه المؤامرة التي تحك ضد الفريق إلى ترشحه إلى منصب رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم لخلافة قرباج قائلا: " إنتخابات الفيدرالية جلبت لي مشاكل كثيرة"، و أضاف: " زطشي رئيس للفاف وحمار يخلص".