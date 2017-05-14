بالفيديو.... حسان حمار: فهمنا اللعب و الأفضل عدم المشاركة في المهزلة

أكد حسان حمار، رئيس وفاق سطيف إنسحابه من الفريق، بعد الظلم التي تعرض إليه فريقه حسبه، في مباراة الأمس السبت أمام إتحاد الحراش ضمن الجولة الـ 26 من الدوري المحترف الأول لكرة القدم. وصرح حمار لقناة النهار: " قررت، رفقة الطاقم الفني للفريق الإنسحاب من الفريق جراء مهزلة التي تعرض إليها الفريق أمام إتحاد الحراش"، وأضاف: " نترك البطولة للفرق العاصمة". وعن مقابلة الكأس التي ستجمع ما بين وفاق سطيف و مولودية الجزائر في الدور نصف نهائي يوم 19 ماي على ملعب عمر حمادي ببولوغين، قال حمار:" فهمنا اللعب و الأفضل عدم المشاركة في المهزلة".