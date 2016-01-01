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بالفيديو....حسان حمار: فهمنا اللعب وأنسحب رفقة الطاقم الفني لعدم المشاركة في المهزلة

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أكد رئيس وفاق سطيف، حسان حمار إنسحابه من رئاسة الفريق بعد الظلم التي تعرض له الفريق في مباراة الأمس السبت، أمام إتحاد الحراش ضمن الجولة الـ26 من الدوري المحترف الأول لكرة القدم. و في حوار لقناة النهار قال حمار:" بعد مهزلة الأمس، قررالطاقم الفني وأنا "حمار"الإنسحاب من الفريق" أضاف:" تركنا البطولة والكأس ليأخذوها إلى الجزائر العاصمة". وعاد حمار للتحدث على برمجة مباراة نصف نهائي لكأس الجزائر التي تجمع ما بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف بملعب بولوغين بالجزائر العاصمة، قائلاً :" فهمنا اللعب و من أفضل العدم المشاركة فيه".

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