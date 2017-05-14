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14 ماي 2017 1 0 djalal
مولودية الجزائر تعود بالتعادل في أول خرجة بجنوب إفريقيا
عاد فريق مولودية الجزائر بنقطة هامة من تنقله الصعب إلى جنوب إفريقيا، حيث فرض رفقاء القائد حشود التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام بلاتنيوم ستارز ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات لكأس الكونفيدرالية لكرة القدم. وكانت المولودية السباقة للتسجيل في الدقيقة 6 عن طريق بدبودة، قبل ان يتمكن فريق بلاتنيوم ستارز من تعديل النتيجة في الدقيقة 43 عن طريق خينو. للتذكير: ستستضيف مولودية الجزائر في الجولة القادمة متصدر المجموعة الصفاقسي التونسي يوم 23 ماي بالجزائر .
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