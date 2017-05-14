14 ماي 2017 1 0 خالد
وفاق سطيف ينسحب من مسابقتي البطولة والكأس وفاق سطيف ينسحب من مسابقتي البطولة والكأس
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وفاق سطيف ينسحب من مسابقتي البطولة والكأس

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فاجأ رئيس نادي وفاق سطيف الناشط في الرابطة المحترفة الأولى حسان حمّار اليوم الأحد الجميع بعلانه قرار النادي بالإنسحاب من منافستي البطولة وكأس الجمهورية. وأكد مصرحًا خلال ندوة صحفية عقدها منتصف نهار اليوم رفقة الطاقم الإداري الممثل في رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية للوفاق "بلاك إيغلز" عز الدين أعراب ونائب الرئيس الأول حسان سنساوي وثنائي الطاقم الفني خير الدين ماضوي ومليك زرقان أنّ إدارة الفريق قررت الإنسحاب من مسابقة الرابطة المحترفة الأولى ومن منافسة كأس الجمهورية التي تلعب مبارياتها لحساب الدور نصف النهائي يومي الجمعة والسبت المقبلين. وأرجع المتحدث أسباب إتخاذ هذا القرار ''إلى البرمجة غير المنطقية الّتي عانى منها الوفاق والعديد من الفرق الأخرى الّتي بقيت دون منافسة لمدة قاربت الشهرين'' و كذا ''إلى الظلم التحكيمي الذي عانى منه وفاق سطيف في عدة مناسبات وآخرها مقابلة الجولة الـ26 الّتي لعبها الوفاق أمس السبت على ملعب الـ8 ماي 1945 ضد إتحاد الحراش (0-0)'' لما حرم الوفاق فيها، حسبه، من طرف حكم اللقاء ''من هدف شرعي و ضربتي جزاء''. بدورهما أكدا خير الدين ماضوي و عز الدين أعراب خلال نفس الندوة الصحفية مساندة القرار الّذي اتخذته الإدارة.

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