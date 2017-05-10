|
10 ماي 2017 1 0 djalal
بالفيديو.. محمد العايب يذرف الدموع بعد إتهامه بالتشحام من الفريق
عقد رئيس إتحاد الحراش، محمد العايب، ندوة صحفية أمسية اليوم الأربعاء بمقر الفريق بالمحمدية. لمناقشة الحالة المزرية التي يتخبط فيها الفريق وإضراب اللاعبيين بسبب عدم تسديد أجورهم. وبدى العايب جد متأثر من إستفزازات الأنصار، الذين إتهموه بالتشحام من الفريق وطالبوه بمغادرة الفريق، مما جعل رئيس الصفراء يذرف الدموع في جو من الثأثر والأسى إلا ما آلت إليه الأحوال في بيت الصفراء، وصرح العايب قائلا: " أنا إبن الفريق، وانا من عائلة معروفة ولا أحتاج إلى أموال الفريق". وفي اخير طالب العايب من رئيس السابق،عبد القادر مانع التقدم للرئاسة النادي وعدم تركه بدون رئيس.
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك