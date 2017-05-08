الرابطة تتسبب في غليان الشارع القسنطيني

يعيش الشارع القسنطيني حالة من الغضب عقب القرار الأخير الذي اتخذته الرابطة الوطنية لكرة القدم بتأجيل لقاء مولودية العاصمة إلى يوم الجمعة 19 ماي بعد أن كان مبرمجا يوم الأربعاء 17 ماي بملعب بن عبد المالك رمضان، بسبب الإرتباطات الإفريقية لهذا الأخير. وإعتبر أنصار السياسي ما فعلته هيئة محفوظ قرباج تمييزا بين الفرق وتطبيقا لسياسة الكيل بمكيالين خصوصا وأنهم لم ينسوا ما عاناه فريقهم خلال مشاركاته الإفريقية الأخيرة سنتي 2014 و 2016، حيث رفضت الرابطة تأجيل لقاءات البطولة مما اضطر تشكيلة شباب قسنطينة إلى لعب لقاءين في يوم واحد على مرتين، ولقاءين في يوميين متتالين وهو الأمر الذي لم يسمح بتأهله لأدوار متقدمة من المنافسة.