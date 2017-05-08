الرابطة تأجل مباراة شباب قسنطينة و مولودية الجزائر

تدخل أمس الأحد، غريب عمر رئيس مولودية الجزائر لدى الرابطة الوطنية لكرة القدم من أجل تأجيل موعد مقابلة شباب قسنطينة المبرمج يوم 17 ماي. وحسب صفحة الميدان، فإن غريب هاتف محفوظ قرباج رئيس الرابطة المحترفة، وطالبه بالتأجيل المباراة، لأن وفد مولودية الجزائر سيعود من جنوب افريقيا يوم 16 ماي أي 24 ساعة فقط عن الموعد الذي حددته الرابطة للمقابلة ضد السنافر. وقد استجاب قرباج للطلب المقدم على اعتبار أن المولودية طلبت التأجيل بما أنها عائدة من منافسة قارية و مثل هذه الأمور من المفروض أنها إجبارية، ليتقرر تأجيل اللقاء إلى الجمعة 19 ماي على أرضية ملعب بن عبد المالك بقسنطينة بدءا من الساعة الرابعة.