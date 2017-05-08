الرابطة الوطنية للهواة ترفض طعن إتحاد عنابة

رافضت الرابطة الوطنية للهواة، طعن الذي قدمته إدارة إتحاد عنابة ضد فريق تقرت بخصوص ما حدث في المباراة الأخيرة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله شكلا ومضمونا، وقررت بالمقابل تثبيت نتيجة اللقاء مع تغريم فريق تقرت بمبارتين من دون جمهور + غرامة مالية بـ 30 ألف جزائري بسبب المقذوفات، إضافة إلى معاقبة اللاعب مواز رمزي بلقاء + غرامة مالية بـ 15 ألف دينار جزائري بسبب احتجاجه على قرارات الحكم. واعتمدت الرابطة الوطنية للهواة في عقوباتها وقراراتها على تقارير الحكام، محافظ اللقاء،ورئيس أمن دائرة تقرت والتي قالت عنها الرابطة بأنها لم تحمل أي خروقات كبيرة بإستثناء بعض الحوادت الفردية التي تصدت لها الشرطة ومحافظ المباراة، ولم تؤثر على السير العام للمباراة.