الرابطة تحدد ملعب مباراة شباب قسنطينة و مولودية الجزائر

غيرت الرابطة الوطنية لكرة القدم، مكان ملعب مباراة شباب قسنطينة وضيفه مولودية الجزائر ضمن الجولة السادسة والعشرين من المحترف الأول " موبليس"، يوم 17 ماي من ملعب الشهيد حملاوي إلى ملعب بن عبد المالك. وكانت الرابطة المحترفة قد اعلنت في وقت سابق عن تعيين ملعب الشهيد حملاوي مسرحا لهذه المواجهة المهمة للفريقين، قبل إصرار إدارة السياسي على خوض المواجهة بملعب بن عبد المالك.

البرنامج للجولة ال26 :

الجمعة 12 ماي 2017 :

شبيبة الساورة - شباب باتنة

مولودية بجاية - إتحاد بلعباس

السبت 13 ماي 2017 :

وفاق سطيف - إتحاد الحراش

سريع غليزان - أولمبي المدية

دفاع تاجنانت - شبيبة القبائل

الأحد 14 ماي 2017:

شباب بلوزداد - نصر حسين داي

الاثنين 15 ماي 2017 :

إتحاد العاصمة - مولودية وهران

الاربعاء 17 ماي 2017 :

شباب قسنطينة - مولودية الجزائر