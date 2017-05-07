07 ماي 2017 1 0 djalal
نصر حسين داي يحقق فوزاً صعباً أمام الساورة نصر حسين داي يحقق فوزاً صعباً أمام الساورة
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نصر حسين داي يحقق فوزاً صعباً أمام الساورة

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تمكن فريق نصر حسين داي من تحقيق فوزا صعبا على ضيفه شبيبة الساورة بثلاثة اهداف لهدفين، اليوم الأحد على ملعب 20 اوت بالعاصمة في لقاء الجولة الـ 25 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس. و كانت النصرية السباقة للتسجيل، عن طريق قاسمي في الدقيقة 10، قبل ان تعود الساورة بثنائية كل من: حامية في الدقيقة 30، ومرباح في الدقيقة 39، وسجل هريدة هدف التعادل للملاحة في الدقيقة 52، فيما سجل قاسمي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من ضربة الجزاء. ورفعت النصرية رصيدها إلى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نسور الجنوب عند 36 نقطة في المركز السابع.

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