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04 ماي 2017 1 0 djalal
الرابطة الوطنية تصدرعقوباتها على شبيبة الساورة
عاقبة الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، فريق شبيبة الساورة بعد مراجعة ملف القضية وتقارير حكام مباراة ضد مولودية الجزائر،حيث فرضت على النادي دفع غرامة مالية قدرها 100.00 دينار جزائري بسبب سلوك الأنصار، اين استعملوا الألعاب النارية والفيميجان. كما أوقفت اللجنة، مهاجم شبيبة الساورة ،مصطفى جاليت لمباراة واحدة لإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 30.000 دينار بعد طرده في مباراة فريقه أمام مولودية الجزائرالمؤجلة ضمن الجولة الرابعة والعشرون في مباراة متأخرة من المنافسة.
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