بالفيديو..زطشي ينهي الجدل: العفو على بلايلي ومرزوقي يعني تشجيع اللاعبيين على الغش

أنهى رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، الجدل المثار حول إمكانية العفو عن اللاعبين الذين ثم معاقبتهم في وقت سابق بتهمة تعاطي مواد محظورة في صورة الثنائي يوسف بلايلي وخير الدين مرزوقي. وجاء في الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي " فايسبوك"، رئيس الإتحادية في حديث جمعه بلاعبي المدرسة الكروية لحي زغارة ببلدية بولوغين، أن العفو عليهما يعني تشجيع الشبان على الغش وتعاطي المواد المحظورة، قائلاً:" إذا سمحنا لبلايلي فمعنى ذلك أننا نقول لكم كشبان أن تعاطي المخدرات مسموح، نفس الأمر بالنسبة لمرزوقي على إعتبار أن المواد المنشطة ممنوعة في كرة القدم، كلما تعاطيت مواد منشطة تجعلك أحسن بدنيا من باقي زملاؤك فأنت هنا تغش، الأمر يشبه من يتقدم للإمتحان ومعه ورقة ينقل منها بحيث تحصل على 18 في وقت أن زميلك لا يحصل سوى على 15 لأنه لم يغش، القانون يعاقبهما في إثنين بأربع سنوات ".