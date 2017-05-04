04 ماي 2017 1 0 djalal
لاعبو إتحاد الحراش يستأنفون التدريبات لاعبو إتحاد الحراش يستأنفون التدريبات
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لاعبو إتحاد الحراش يستأنفون التدريبات

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عاد لاعبو إتحاد الحراش إلى التدريبات عشية اليوم بعد المقاطعة التي دامت ليومين بسبب ‏المشاكل الإدارية والمالية التي طفت إلى السطح بين الرئيس العايب ومنافسه مانع، ‏وانتهى بتجميد رصيد الفريق. وهو الأمرالذي لم يهضمه اللاعبون، حيث أكدوا أنهم عادوا إلى ‏التدريبات من أجل الكواسر فقط وأنهم يسعون إلى إنهاء الموسم بقوة لرسم البسمة على وجوه ‏الأنصار الذين ساعدوهم في وضعيتهم ورفعوا من معنوياتهم وأكدوا أن قيمة قميص الصفراء لا ‏تسمح لهم بالتلاعب بتاريخ النادي. من جهتها، حددت الرابطة المحترفة الأول لكرة القدم، موعد الجولة 26 يوم 12 ماي، حيث سيشد فريق إتحاد الحراش الرحال صوب مدينة سطيف لمواجهة متصدر الرابطة الوفاق السطايفي في ملعب 8 ‏ماي بسطيف.

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