22 أفريل 2017 1 0 djalal
بالصور... عين الحجر يحتفل بالصعود في أحداث دموية بالصور... عين الحجر يحتفل بالصعود في أحداث دموية
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بالصور... عين الحجر يحتفل بالصعود في أحداث دموية

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شهدت المباراة التي جمعت اتحاد السوقر وضيفه  شباب عين الحجر الناشط في الرابطة الجهوية لسعيدة لكرة القدم،أحداث شغب كبير كان ضحيتها لاعبي والطاقم الفني لعين الحجر. ليكون الصعود الذي حققه عين الحجر من الرابطة الجهوية لسعيدة مرا كالعلقم خاصة أن اللاعبين لم يكونوا ينتظرون هذا الجزاء، و بين هذه الأحداث وأحداث أخرى تقع في القسم الجهوي، فإن مسؤولي كرة القدم مطالبون بإيجاد حل للأحداث التي تشهدها مباريات الأقسام السفلى.

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