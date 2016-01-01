بالصور... عين الحجر يحتفل بالصعود في أحداث دموية

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إلى أنّ نادي إيفرتون الإنجليزي صار قريبًا من التوصل إلى إتفاق مع مهاجم ليون الفرنسي، إقرأ التفاصيل إقرأ التفاصيل

ياسين براهيمي يرد على الإتحاد البرتغالي عبر إنستغرام أبدى الدولي الجزائري ياسين براهيمي تأثره الكبيرة للعقوبة التي فرضها عليه الإتحاد البرتغالي لكرة القدم والتي ستحرمه من مباراتي فيرنسي وشافيس، حيث رد بوضع صورة