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نتائج و ترتيب الجولة الثامنة و العشرين من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم
أمل بوسعادة 3 غالى معسكر 0
جمعية وهران 2 اتحاد بسكرة 4
جمعية الخروب 0 أمل الأربعاء 3
شبيبة سكيكدة 4 شباب عين فكرون 1
وداد بوفاريك 2 مولودية سعيدة 1
شبيبة بجاية 2 مولودية العلمة 1
أهلي برج بوعريريج 1 نادي بارادو 2
جمعية الشلف 1 اتحاد البليدة 4
الترتيب: النقاط
نادي بارادو 59
اتحاد البليدة 48
اتحاد بسكرة 45
شبيبة بجاية 43
شبيبة سكيكدة 42
أمل بوسعادة 37
مولودية سعيدة 36
أهلي برج بوعريريج 36
جمعية الشلف 34
جمعية وهران 34
مولودية العلمة 33
شباب عين فكرون 33
غالى معسكر 32
وداد بوفاريك 31
أمل الأربعاء 25
جمعية الخروب 24
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