جمعية الخروب يرافق امل الأربعاء إلى القسم الثاني هواة

سقط فريق جمعية الخروب رسمياً إلى القسم الثاني هواة، بعد هزيمته على أرضه أمام أمل الأربعاء بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثامنة و العشرين من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. و إلتحقت جمعية الخروب بفريق أمل الأربعاء إلى القسم الهواة، قبل جولتين من نهاية الموسم الكروي 2016-2017، يملك جمعية خروب 24 نقطة في قاع الترتيب، بينما يملك أمل الأربعاء 25 نقطة في المركز الخامس عشر. و لم يتضح بعد صاحب التأشيرة الثالثة التي سترافق جمعية الخروب و أمل الأربعاء إلى قسم الهواة.