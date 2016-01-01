22 أفريل 2017 1 0 djalal
جمعية الخروب يرافق امل الأربعاء إلى القسم الثاني هواة جمعية الخروب يرافق امل الأربعاء إلى القسم الثاني هواة
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جمعية الخروب يرافق امل الأربعاء إلى القسم الثاني هواة

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سقط فريق جمعية الخروب رسمياً إلى القسم الثاني هواة، بعد هزيمته على أرضه أمام أمل الأربعاء بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثامنة و العشرين من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. و إلتحقت جمعية الخروب بفريق أمل الأربعاء إلى القسم الهواة، قبل جولتين من نهاية الموسم الكروي 2016-2017، يملك جمعية خروب 24 نقطة في قاع الترتيب، بينما يملك أمل الأربعاء 25 نقطة في المركز الخامس عشر. و لم يتضح بعد صاحب التأشيرة الثالثة التي سترافق جمعية الخروب و أمل الأربعاء إلى قسم الهواة.

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