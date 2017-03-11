إيداع 8 مناصرين لمولودية الجزائر السجن بعد إدخالهم للمخدرات في لقاء كأس الكاف

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، اليوم الإثنين، بإيداع 8 مناصرين لمولودية الجزائر السجن على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مخدرات، حسبما أفاد به مصدر مطلع لقناة النهار.

وأوضح ذات المصدر، أن أمن العاصمة أوقف المناصرين الـ 8 متلبسين بحيازة وإدخال المخدرات إلى ملعب 5 جويلية أثناء مباراة العميد أمام يونغ أفريكنز التانزاني لحساب إياب الدور الثالث من كأس الإتحادية الإفريقية لكرة القدم "كاف". وأضاف ذات المصدر، أن من بين المناصرين الذين تم توقيفهم رؤوف بهلول الذي اصيب بطلقة سينيال. وأشار المصدر، إلى أن شرطة العاصمة ستشرع في وضع خطة لمطاردة مروجي المخدرات في الملاعب.