مهمة صعبة لممثلا الكرة الجزائرية في كأس الإتحادية الأفريقية

يلعب ناديي شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، غدًا السبت، مواجهتي مرحلة إياب الدور الثالث من بطولة كأس الإتحادية الأفريقية لكرة القدم "كاف"، وتبدو مهمة ممثلا الكرة الجزائرية صعبة نوعًا ما في تأهل إلى دور المجموعات.

حيث خسرت الشبيبة، أمام مازيمبي الكونغولي، حامل اللقب، بهدفين نظيفين، وتحتاج للفوز بفارق 3 أهداف، أو الفوز بهدفين، وحسم التأهل بركلات الترجيح.

أمّا العميد، فتلقت شباكه هدفًا وحيد أمام يانغ أفريكانز التنزاني، وهي نتيجة يمكن تعويضها في لقاء الإياب بعد غدٍ الأحد.

ورغم صعوبة المهمة، فإنّ العزيمة والإصرار والروح القتالية، الّتي تميّز الناديي في المرحلة الحالية من الموسم، تجعل جماهيرالشبيبة والمولودية، متفائلة بقدرتهما على الوصول إلى دور المجموعات.