08 أفريل 2017 1 0 djalal
عمرغريب يعلن رسميا مقاطعة مولودية الجزائر لمباراة كأس الجمهورية عمرغريب يعلن رسميا مقاطعة مولودية الجزائر لمباراة كأس الجمهورية
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عمرغريب يعلن رسميا مقاطعة مولودية الجزائر لمباراة كأس الجمهورية

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أعلن رئيس مولودية الجزائر، عمر غريب مقاطعة مباراة نصف نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، المقررة يوم 22 أفريل أمام وفاق سطيف على ملعب 5 جويلية. حيث عينت لجنة الكأس برئاسة علي مالك في إجتماعها رفقة رئيس الفاف، خير الدين زطشي، ملعب 5 جويلية لإستقبال المبارتين للدور نصف النهائي للمنافسة، والتي تجمع ما بين كل من : مولودية الجزائر- وفاق سطيف، وشباب بلوزداد - إتحاد بلعباس. وصرح غريب لقناة النهار: "اقسم بالله لن ألعب المباراة  بملعب 5 جويلية وما قامت به لجنة الكأس مهزلة حقيقية". 

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