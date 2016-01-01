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08 أفريل 2017 1 0 djalal
عمرغريب يعلن رسميا مقاطعة مولودية الجزائر لمباراة كأس الجمهورية
أعلن رئيس مولودية الجزائر، عمر غريب مقاطعة مباراة نصف نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، المقررة يوم 22 أفريل أمام وفاق سطيف على ملعب 5 جويلية. حيث عينت لجنة الكأس برئاسة علي مالك في إجتماعها رفقة رئيس الفاف، خير الدين زطشي، ملعب 5 جويلية لإستقبال المبارتين للدور نصف النهائي للمنافسة، والتي تجمع ما بين كل من : مولودية الجزائر- وفاق سطيف، وشباب بلوزداد - إتحاد بلعباس. وصرح غريب لقناة النهار: "اقسم بالله لن ألعب المباراة بملعب 5 جويلية وما قامت به لجنة الكأس مهزلة حقيقية".
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