صعود وداد تلمسان رسميا إلى الرابطة المحترفة الثانية " موبليس"

صعد فريق وداد تلمسان رسميا إلى الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم، بعد عودته بإنتصار ثمين من خرجته إلى ملعب الشهيد بومزراق محمد بالشلف لملاقاة شباب سنجاس، وأحرز أهداف الفريق كل من: كحلوش محمد، وسعيدي سفيان، وعلى الرغم أيضا من فوز الملاحق أولمبي أرزيو خارج الديار ضد وداد مستغانم بـ3-2 إلا أن فارق النقاط بقي 14 نقطة قبيل أربع جولات عن النهاية البطولة، وبصم فريق الزيانيين على مشوار أكثر من مميز وصل إلى 20 مباراة متتالية من دون هزيمة فضلا عن تسجيله لتعثر واحد ضد اتحاد مغنية، وبقي الوداد موسمين في قسم الهواة بعد سقوطه من الرابطة الثانية موسم 2014-2015 رفقة نجم القليعة و أمل مروانة.