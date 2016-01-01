عمر غريب يغادر إجتماع اللجنة المنظمة للكأس و يرفض اللعب في 5 جويلية

يبدو أن بداية عهدة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم الجديد خير الدين زطشي ستكون ساخنة، حيث شهد إجتماع اللجنة المنظمة لكأس الجزائر أحداثا كان بطلها رئيسا مولودية الجزائر وشباب بلوزداد بعد رفضهما استقبال وفاق سطيف واتحاد بلعباس على التوالي بملعب 5 جويلية، حيث غادرغريب الإجتماع بعد أن رفض بشكل قاطع مواجهة أشبال مضوي على أرضية 5 جويلية مؤكدا أنه لن يلعب المباراة سوى في ملعب بولوغين، بينما رفض رئيس شباب بلوزداد اللعب أيضا في هذا الملعب مشددا على ضرورة اللعب بملعب 20 أوت. وقررت اللجنة المنظمة الإجتماع فقط مع رئيس الفاف، زطشي من أجل الخروج بقرار حول الملاعب المحتضة للدور نصف النهائي، علما أن الراعي الرسمي للبطولة موبيليس قد طالب بإجراء اللقائين على أرضية 5 جويلية.