07 أفريل 2017 1 0 djalal
نتائج و ترتيب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد الجولة 27 نتائج و ترتيب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد الجولة 27
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نتائج و ترتيب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد الجولة 27

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 مولودية العلمة - اهلي برج بوعريريج      3 - 0 

شباب عين فكرون - شبيبة بجاية       1 - 0 

مولودية سعيدة - شبيبة سكيكدة         1 - 1 

نادي بارادو - اولمبي الشلف         0 - 1    

اتحاد البليدة - جمعية الخروب        2 - 0 

امل الاربعاء - امل بوسعادة          2 - 1 

غالي معسكر - جمعية وهران         1 - 1        

اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك         1 - 0 

   نقاط           

نادي بارادو              56                                                                          

إتحاد البليدة              45                                                                                                                                                                                        

هلي برج بوعريريج            36             

مولودية سعيدة         36           

أمل بوسعادة             34            

جمعية وهران          34            

جمعية الشلف           34          

مولودية العلمة          33         

شباب عين الفكرون   33         

غالي معسكر           32            

وداد بوفاريك         28           

جمعية الخروب      24         

أمل الاربعاء         22         

 

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