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07 أفريل 2017 1 0 djalal
تأهل وفاق عين التوتة للدور نصف النهائي كأس الجمهورية لكرة اليد
تأهل فريق وفاق عين التوتة لكرة اليد، إلى الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية لكرة اليد، بعد فوزه على سريع الحروش بـ 17-21في اللقاء المتأخر من الدور ربع النهائي الذي أقيم اليوم الجمعة بالقاعة المتعددة الرياضات بتاجنانت. وقد سجلت بقية مباريات هذا الدور التي لعبت يوم 24 مارس النتائج التالية:
المجمع البترولي 37- 23 شباب ميلة
ش. برج بوعريرج 27- 22 مولودية وادي تليلات
مستقبل تاجنانت 24 - 26 جيل بوفاريك
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