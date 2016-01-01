07 أفريل 2017 1 0 djalal
تأهل وفاق عين التوتة للدور نصف النهائي كأس الجمهورية لكرة اليد تأهل وفاق عين التوتة للدور نصف النهائي كأس الجمهورية لكرة اليد
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تأهل وفاق عين التوتة للدور نصف النهائي كأس الجمهورية لكرة اليد

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تأهل فريق وفاق عين التوتة لكرة اليد، إلى الدور نصف النهائي  لكأس الجمهورية لكرة اليد، بعد فوزه على سريع الحروش بـ  17-21في اللقاء المتأخر من الدور ربع النهائي الذي أقيم اليوم الجمعة بالقاعة  المتعددة الرياضات بتاجنانت. وقد سجلت بقية مباريات هذا الدور التي لعبت يوم 24 مارس النتائج  التالية:

 المجمع البترولي 37-   23 شباب ميلة

 ش. برج بوعريرج 27-  22  مولودية وادي تليلات

 مستقبل تاجنانت   24 -    26  جيل بوفاريك 

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