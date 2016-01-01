07 أفريل 2017 1 0 djalal
الكاف تأجل لقاء مولودية الجزائر أمام يونغ أفريكانز الكاف تأجل لقاء مولودية الجزائر أمام يونغ أفريكانز
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الكاف تأجل لقاء مولودية الجزائر أمام يونغ أفريكانز

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أجلت الكونفيدرالية الافريقية  لكرة القدم، مباراة مولودية الجزائر و يونغ أفيكاز التنزاني لحساب الدور 16 مكرر من المنافسة، لتقام السبت 15 أفريل بملعب 5 جويلية. وقد برمجت الكاف هذا اللقاء سابقا يوم الجمعة 14 افريل بإدارة ثلاثي  تحكيم من غينيا بقيادة ياخوبا كايتا قبل أن تؤخره ب 24 ساعة. وتقام مواجهة الذهاب بين المولودية و ممثل تنزانيا يوم السبت 8 أفريل بدار السلام التي يتواجد بها وفد العميد  مند الخميس الماضي. 

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