الكاف تأجل لقاء مولودية الجزائر أمام يونغ أفريكانز

أجلت الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم، مباراة مولودية الجزائر و يونغ أفيكاز التنزاني لحساب الدور 16 مكرر من المنافسة، لتقام السبت 15 أفريل بملعب 5 جويلية. وقد برمجت الكاف هذا اللقاء سابقا يوم الجمعة 14 افريل بإدارة ثلاثي تحكيم من غينيا بقيادة ياخوبا كايتا قبل أن تؤخره ب 24 ساعة. وتقام مواجهة الذهاب بين المولودية و ممثل تنزانيا يوم السبت 8 أفريل بدار السلام التي يتواجد بها وفد العميد مند الخميس الماضي.