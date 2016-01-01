شبيبة القبائل تحقق أول فوز لها في السنة الجديدة

فاز فريق شبيبة القبائل على نظيره نصر حسين داي بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو ضمن تسوية رزنامة الجولة 17من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم. وكان فريق نصر حسين داي السباق للتهديف عن طريق عرجي في الدقيقة 18، بينما سجلت أهداف شبيبة القبائل عن طريق كل من: ريال في الدقيقة 38، و بايتاش في الدقيقة 54. وبهذا الفوز رفع رفقاء ريال رصيدهم إلى 22 نقطة بالمركز 14. في انتظار اجراء اللقاءات المتاخرة أمام شباب باتنة (21 افريل) و اتحاد العاصمة ( 28او 29 افريل) ومولودية وهران (5 او 6 ماي).