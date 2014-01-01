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أخبار من القسم الوطني
رشح الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي تلفزيون النهار لنيل جائزة أوسكار وسائل الإعلام لمكافحة الفساد في الوسط الرياضي. وستتنافس النهار إلى جانب قناة الكأس القطرية إقرأ التفاصيل
لم يستبعد أحمد أحمد رئيس الكاف، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا مستقبلا، وهي التي تشارك بـ16 منتخب منذ نسخة جنوب افريقيا 1996. وأكد إقرأ التفاصيل
محرز ضمن أحسن 20 لاعب في البريمرليغكشفت صحيفة " التيليغراف " البريطانية عن قائمة أحسن 20 لاعب خلال شهر مارس المنقضي، وإحتل جناح ليستر سيتي رياض محرز المرتبة 19 ، وأثنت
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كرة عربية
كشف رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس عن موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو المؤجلة من الجولة 21 للدوري الإسباني، وثم تأجيل المباراة بسبب وجود مشاكل إقرأ التفاصيل
كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد لقاء كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، في المقابلة التي ستلعب على ملعب البيرنابيو، إذ تقرر رسميا لعب إقرأ التفاصيل
فيديو.. تصريحات عناصر بلعباس والنصرية عقب مواجهة الكأس
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