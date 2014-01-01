01 أفريل 2017 1 0 djalal
رحموني : الإقصاء مر و سنركز على البطولة لإنقاذ الكناري من السقوط رحموني : الإقصاء مر و سنركز على البطولة لإنقاذ الكناري من السقوط
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رحموني : الإقصاء مر و سنركز على البطولة لإنقاذ الكناري من السقوط

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أكد رحموني مدرب شبيبة القبائل ان مهمته في الفريق هيا إنقاذ الفريق من شبح السقوط إلى الرابطة المحترفة الثانية " موبليس"، رغم أداء الكناري  لمباراة جيدة :" هذه هي مباريات الكأس، ممكن ان تخسر، سجلو ضربات الترجيح بشكل جيد، ونتمنى لهم التوفيق"، واضاف :"كأس الجمهورية هي هدف للمولودية عكسنا نحن، ولكن ان تأهلنا كانت ستكون افضل هدية، سنركز على البطولة لنخرج من المنطقة الحمراء التي نتواجد فيها". 

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