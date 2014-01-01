رحموني : الإقصاء مر و سنركز على البطولة لإنقاذ الكناري من السقوط

أكد رحموني مدرب شبيبة القبائل ان مهمته في الفريق هيا إنقاذ الفريق من شبح السقوط إلى الرابطة المحترفة الثانية " موبليس"، رغم أداء الكناري لمباراة جيدة :" هذه هي مباريات الكأس، ممكن ان تخسر، سجلو ضربات الترجيح بشكل جيد، ونتمنى لهم التوفيق"، واضاف :"كأس الجمهورية هي هدف للمولودية عكسنا نحن، ولكن ان تأهلنا كانت ستكون افضل هدية، سنركز على البطولة لنخرج من المنطقة الحمراء التي نتواجد فيها".