فوزي شاوشي يكشف عن سبب ذرفه للدموع

ظهر فوزي شاوشي حارس مولودية الجزائر، وهو يذرف الدموع أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، في المباراة الّتي جمعت بين العميد وشبيبة القبائل ضمن الدور الربع النهائي من كأس الجمهورية لكرة القدم،على ملعب 5 جويلية. وكان الحارس الدولي السابق يبدوا عليه التأثير حيث قال في هذا الشأن: "تأثري كان بسبب الضغوط التي أعيشها 48 ولاية تشتم والدتي، هذا هو السبب". وبشأن المشاكل القضائية التي تطارده وإحتمال دخوله للسجن قال:" لا توجد أي قضية ولا أي مشكل، يوجد الخالق عز وجل وستحل كل الأمور"، وعن التأهل إلى النصف النهائي قال شاوشي : "هذا التأهل جاء في وقته بعد الظروف الصعبة التي مرنا بها، أهدي التأهل للأنصار رغم غضبهم علينا"، وأضاف: "الآن سنطوي صفحة الكأس و نفكر في المنافسة الإفريقية".