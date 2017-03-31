الكشف عن موعد مواجهتي الدور النصف النهائي من كأس الجمهورية

أعلنت لجنة تنظيم مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم يوم أمس، الخميس، عن إجراء مباراتي الدور النصف النهائي للمنافسة يومي 15 و22 أفريل المقبل. وأوضحت الرابطة المحترفة، على موقعها الإلكتروني، أنّ المتأهل من لقاء شباب بلوزداد وضيفه شباب أهلي برج بوعريريج في الدور الربع النهائي سيواجه المتأهل من مباراة إتحاد بلعباس مع ضيفه نصر حسين داي، يوم السبت 15 أفريل. وتُقام مواجهة النصف النهائي الأخرى بين المتأهل من مباراة مولودية الجزائر ضد شبيبة القبائل، والمتأهل من لقاء وفاق سطيف وضيفه إتحاد تبسة، يوم 22 أفريل. من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة إستحالة إقامة المباراة النهائية للسيدة الكأس في الفاتح من ماي القادم، مثلما جرت العادة في الأعوام الأخيرة، لإقتراب هذا الموعد من تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية المقررة في الـ4 من الشهر ذاته. كما تجدر الإشارة إلى أنّ مواجهات الدور الربع نهائي من كأس الجمهورية ستقام مقسمة بين أمسية اليوم والغد بدءًا من الساعة الـ16:00، حيث سيستضيف اليوم شباب بلوزداد على ملعب 20 أوت بالعاصمة أهلي برج بوعريريج، كما سيحل اليوم أيضًا إتحاد تبسة ضيف على ملعب 8 ماي بسطيف معقل الوفاق متصدر البطولة المحترفة الأولى، في حين سيستقبل العميد الشبيبة في كلاسيكو الجزائر غدًا السبت على الملعب الأولمبي 5 جويلية، في حين يرتحل النادي العاصمي الآخر، نصر حسين داي، إلى غرب البلاد لمواجهة إتحاد بلعباس في مواجهة سيستضيفها ملعب 24 فيفري 1956.