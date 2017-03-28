الحارس شاوشي مهدد بالسجن سنة نافذة بتهمة الإعتداء على شرطي

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، اليوم الثلاثاء، سنة سجن نافذة وغرامة مالية قدرت بـ10 ملايين سنتيم في حق حارس نادي مولودية الجزائر والحارس الدولي السابق فوزي شاوشي.

وواجه شاوشي تهمة الإعتداء على شرطي أثناء تأديته لمهامه على مستوى ملعب 5 جويلية، وذلك خلال اللقاء الكروي الّذي جمع فريق مولودية الجزائر ونصر حسين داي، حينما أخضع أعوان الشرطة اللاعبين لعملية تفتيش روتينية في إطار تطبيق تدابير أمنية لمنع تسريب الألعاب النارية إلى مدرجات الأنصار بتواطؤ من اللاعبين، وهو الإجراء الذي رفض الخضوع له حارس المولودية "فوزي شاوشي" وجعله يوجه عبارات شتم في حق عون الأمن، قبل أن يقدم على صفعه، لتوجه له تهمة التعدي بالعنف على رجل القوة العمومية أثناء تأدية مهامه، بعد إصرار الضحية على المتابعة القضائية. وقد أجلت المحكمة تاريخ الفصل في القضية والنطق بالحكم الى يوم 11 أفريل المقبل. وقد أجلت المحكمة تاريخ الفصل في القضية والنطق بالحكم الى يوم 11 أفريل المقبل.