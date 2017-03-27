نذير لكناوي مدرباً لإتحاد بسكرة

قدمت عشية اليوم إدارة إتحاد بسكرة المدرب الجديد للفريق، نذير لكناوي الذي أمضى عقدا لغاية نهاية الموسم. ورحب رئيس إبراهيم ساعو بالمدرب لكناوي خلفاً للمدرب السابق منير زغدود قبل النهاية البطولة المحترفة الثانية "موبليس" بـ 4 جولات فقط، وأكد ساعو أنه صبر كثيرا على مدربه السابق الذي أكد فشله الفني والتكتيكي في العديد من المباريات، لتأتي تنحيته من على رأس العارضة الفنية للفريق بهدف إنقاذ الفريق والحفاظ على الحظوظ في لعب ورقة الصعود، وهو قرار أعترف أنه جريء لكنه في صالح النادين: "اليوم سنبدأ العمل مع مدرب جديد وهو لكناوي الذي ننتظر منه الكثير لإضفاء حرارة عند اللاعبين ومواصلة لعب ورقة الصعود وإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يتواجدون عليها بسبب النتائج السلبية المحققة مؤخرا". من جهته، عبرالمدرب لكناوي عن سعادته بالتواجد في مدينة بسكرة، قائلاً: " أنا هنا لتحقيق هدف الإدارة ألا وهو الصعود إلى الرابطة الأولى، فالفريق يتواجد ضمن فرق المقدمة ويملك حظوظ وافرة لتحقيق الهدف بالنظر للتعداد البشري والفني الذي يملكه، حيث لم يبق سوى 4 جولات على النهاية ونهدف لتحقيق الـ 12 نقطة الممكنة التي تؤهلنا إلى القسم الأول و إفراح جميع ناس بسكرة الكرماء". وأبدى الأمين العام للفريق أيمر خير الدين رضاه التام بتعيين لكناوي مدربا جديدا للفريق بعد مشاورات ومفاوضات مع عدة أسماء كانت مقترحة على طاولة الفريق، أحدها المدرب السابق سمير حوحو، لكن الكفة مالت لصالح المدرب السابق لشباب عين الفكرون وإتحاد عنابة الذي ينتظر منه الكثير وتحقيق الهدف الذي جيء من أجله وهو الصعود بالفريق إلى قسم الأضواء.