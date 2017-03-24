إقالة مدرب إتحاد بسكرة منير زغدود

أقالت إدارة فريق إتحاد بسكرة الناشط في الرابطة المحترفة الثانية موبيليس لكرة القدم، المدرب منير زغدود من على رأس العارضة الفنية لأبناء "الزيبان" على خلفية سلسلة النتائج السلبية للفريق. وأقالت إدارة الرئيس إبراهيم ساعو المدرب زغذود عقب اللقاء الذي جمع الإتحاد بمولودية سعيدة وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، و ستسعى الإدارة لإيجاد مدرب جديد للإشراف على العارضة الفنية للفريق في أقرب الآجال. للإشارة فإن النتيجة التي انتهى عليها لقاء إتحاد بسكرة و مولودية سعيدة جعلت النادي المحلي البسكري يرهن حظوظه في الظفر بإحدى التأشيرتين المتبقيتين للصعود إلى حظيرة الكبار. يذكر أن فريق إتحاد بسكرة يحتل المركز الرابع عقب الجولة26 بعد أن تجمد رصيده عند النقطة ال39.