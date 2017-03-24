النتائج الجولة السادسة لكرة السلة قسم الممتاز "ب"

تعرض المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي، للإصابة صبيحة اليوم الجمعة في تدريبات ناديه ريال بيتيس. وحسب موقع بيتيس فإن ماندي قد اصيب بكسر على مستوى إقرأ التفاصيل كشف موقع بورتو البرتغالي أن اللاعب الجزائري ياسين براهيمي غاب عن التدريبات بسبب بعض الألام التي أحس بها على مستوى القدم، الفريق البرتغالي لم يوضح إقرأ التفاصيل