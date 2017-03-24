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24 مارس 2017 1 0 djalal
النتائج الجولة السادسة لكرة السلة قسم الممتاز "ب"
مجموعة الصعود:
اتحاد الجزائر - وفاق ورقلة 101- 69
مولودية شرشال - أولمبي برج بوعريريج 55 - 73
السبت:
جمعية بريد وهران - مولودية سعيدة
نقاط
اتحاد الجزائر 12
أولمبي برج بوعريريج 10
مولودية سعيدة 8
جمعية بريد وهران 7
وفاق ورقلة 7
مولودية شرشال 6
مجموعة البقاء:
مولودية ورقلة - نادي الرويبة 42 - 101
السبت
اتحاد بسكرة - جمعية المسيلة
شباب تموشنت : معفى
نقاط
نادي الرويبة 9
شباب تموشنت 8
اتحاد بسكرة 7
جمعية المسيلة 5
مولودية ورقلة 5
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