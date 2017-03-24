24 مارس 2017 1 0 djalal
النتائج الجولة السادسة لكرة السلة قسم الممتاز "ب" النتائج الجولة السادسة لكرة السلة قسم الممتاز "ب"
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النتائج الجولة السادسة لكرة السلة قسم الممتاز "ب"

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مجموعة الصعود: 

اتحاد الجزائر - وفاق ورقلة                101- 69  

مولودية شرشال - أولمبي برج بوعريريج               55 - 73  

السبت:   

جمعية بريد وهران - مولودية سعيدة  

  نقاط        

اتحاد الجزائر      12           

أولمبي برج بوعريريج      10       

مولودية سعيدة       8            

جمعية بريد وهران        7              

وفاق ورقلة        7            

مولودية شرشال       6                

 مجموعة البقاء:

مولودية ورقلة - نادي الرويبة      42 - 101 

  السبت  

 اتحاد بسكرة - جمعية المسيلة                            

شباب تموشنت : معفى              

  نقاط        

نادي الرويبة       9            

شباب تموشنت      8              

 اتحاد بسكرة     7              

جمعية المسيلة      5              

مولودية ورقلة      5           

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