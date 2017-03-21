الكشف عن موعد قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

يتعرف ممثل الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، إتحاد العاصمة، على منافسيه في دوري المجموعات بتاريخ الـ26 أفريل المقبل بمناسبة عملية القرعة الّتي تُجرى بمقر الإتحادية الإفريقية في العاصمة المصرية القاهرة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء الموقع الرسمي للهيئة القارية. ويتواجد ممثل الكرة الجزائرية، الّذي نشط نهائي 2015، في التصنيف الثاني رفقة الترجي التونسي والهلال السوداني والوداد البيضاوي المغربي. وكان أصحاب الزي الأحمر والأسود قد تأهلوا إلى دور المجموعات على حساب نادي كاديوغو البوركينابي، بفوزه عليه 2-0 في ذهابًا و خسرته أمامه 1-0 إياب. وحسب برنامج رابطة أبطال إفريقيا ستنطلق منافسات دوري المجموعات بتاريخ 12 ماي المقبل بمشاركة 16 فريقًا يقسمون إلى أربع مجموعات حيث يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

تركيبة التصنيفات الأربعة خلال القرعة:

التصنيف الأول: النجم الساحلي (تونس)، الزمالك (مصر)، الأهلي (مصر)، ماملودي سانداونس (جنوب إفريقيا).

التصنيف الثاني: الترجي التونسي، إتحاد العاصمة، الهلال السوداني، الوداد البيضاوي (المغرب)

التصنيف الثالث: أهلي طرابلس (ليبيا)، فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، المريخ السوداني، كوتون سبور (الكاميرون)

التصينف الرابع: زاناكو (زامبيا)، كاب يونايتد (زيمبابوي)، فيروفياريو بييرا (الموزمبيق)، سان جورج (إثيوبيا).