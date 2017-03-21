فيديو.. ربوح حداد حول مصير إتحاد العاصمة بدونه.. للكعبة رب يحميها

يواصل الدولي الجزائري سفيان هني عروضه الرائعة في الدوري البلجيكي للموسم الثاني على التوالي، وبالرغم من بداياته الصعبة مع نادي أندرلخت و مشاكله مع مدربه، إقرأ التفاصيل وضعت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة افضل 5 لاعبين افارقة هذا الأسبوع في أكبر الدوريات الأوربية الكبرى، حيث كان الدولي الجزائري رياض محرز ابرز النجوم إقرأ التفاصيل

إنطلاق مراسيم تسليم المهام بين الرئيس الجديد للفاف ومحمد روراوة أنطلقت، اليوم الثلاثاء، مراسيم تسليم المهام بين الرئيس الجديد للإتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف خير الدين زطشي والرئيس السابق محمد روراوة بمقر الإتحادية بدالي براهيم