|
- الرئيسية
كلمة لا بد منها !
موقع الشباك هو موقع اخباري رياضي رائد برمج بتقنية خاصة وحديثة .
لذلك وجب على القارئ استخدام افضل المتصفحات الحديثة لكي يعمل الموقع بكل خصائصه .
لتصفح أفضل للموقع
تم تجريبه في كل المستعرضات الحديثة .
- الوطني
أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
B
C
أخبار من القسم الوطني
يواصل الدولي الجزائري سفيان هني عروضه الرائعة في الدوري البلجيكي للموسم الثاني على التوالي، وبالرغم من بداياته الصعبة مع نادي أندرلخت و مشاكله مع مدربه، إقرأ التفاصيل
وضعت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة افضل 5 لاعبين افارقة هذا الأسبوع في أكبر الدوريات الأوربية الكبرى، حيث كان الدولي الجزائري رياض محرز ابرز النجوم إقرأ التفاصيل
إنطلاق مراسيم تسليم المهام بين الرئيس الجديد للفاف ومحمد روراوةأنطلقت، اليوم الثلاثاء، مراسيم تسليم المهام بين الرئيس الجديد للإتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف خير الدين زطشي والرئيس السابق محمد روراوة بمقر الإتحادية بدالي براهيم
- الاقسام
كل ما يتعلق باخبار كاس العالم والمجموعة الثامنة
المجموعة الثامنة
كأس العالم
- منتخبات
- روابط مهمة
كامل القوائم في هذا الاطار
كرة عربية
أبدى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني، ثقته في لاعبي فريقه، في تحقيق فوز كبير على باريس سان جيرمان حامل لقب إقرأ التفاصيل
تصريحات رؤساء الأندية عقب إنتخاب زطشي رئيسًا للفاف
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك