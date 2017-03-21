ممثلا الجزائر في كأس الكاف يتعرفان على منافسيهم في الدور القادم

أفرزت قرعة الدور الـ 32 مكرر لكأس الكنفديرالية الإفريقية، التي أجرت اليوم الثلاثاء بمقر الإتحادية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" بالعاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات في القمة.

حيث سيواجه ممثل الكرة الجزائرية شبيبة القبائل صاحب الباع الطويل في هذه المنافسة التي يملك فيها 6 ألقاب كاملة، نادي تيبي مازيمبي الكونغولي، وسيلعب لقاء الذهاب في ملعب لوبومباشي بالكونغو أما لقاء العودة فسيلعب على ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

بينما سيواجه الممثل الثاني للألوان الوطنية، العميد، مولودية الجزائر نادي يانغ أفريكا التنزاني، أين سيلعب لقاء الذهاب في تنزانيا بينما لقاء العودة سيلعب على ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة.

وفي الصورة القادمة كامل المواجهات الدور المقبل من المنافسة القارية، في حين ستحدد تواريخ المواجهات في قادم المواعيد.