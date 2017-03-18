بالفيديو.. إتحاد العاصمة واللاعبون ينجون من كارثة في بوركينافاسو

شهدت مباراة ماديوغو البوركينابي واتحاد العاصمة كارثة حقيقية بعد إعلان حكم عن نهاية المباراة بتأهل ممثل الجزائر، حيث إختلط الحابل بالنابل واشتبك لاعبو الفريق المحلي مع لاعبي اتحاد العاصمة بسبب عدم تحملهم الإقصاء، وما زاد الطينة بلة هو دخول مشجعي كاديوغو إلى ارضية الميدان و اعتدائهم على اللاعبين وعلى المدرب بول بوت بالضرب، وهو ما تسبب في عدة إصابات والحمد لله أنها لم تكن خطيرة، وأمام صعوبة الوضعية توجه اللاعبون وكذلك البعثة الإعلامية المرافقة إلى غرف تغيير الملابس التي احتموا بها لغاية دخول الأمن الذي كان حاضرا غائبا،ولحسن الحظ لم تحدث الكارثة وتوجهة بعثة سوسطارة نحو الفندق. بعد الأحداث التي عرفها ملعب 4 أوت بواغادوغو، والتي كاد أن يذهب ضحيتها وفد نادي سوسطارة، وقف أعضاء السفارة كوقفة رجل واحد مع ممثل الجزائر، حيث أمنوا أعضاء سفارة الجزائر بواغادوغو خروج زملاء عبد الرحمان مزيان من غرف تغير الملابس.