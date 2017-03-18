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18 مارس 2017 1 0 djalal
نتائج و ترتيب البطولة المحترفة التانية
الجمعة:
شباب عين فكرون 1 جمعية الشلف 0
غالى معسكر 1 اتحاد بسكرة 1
مولودية سعيدة 3 شبيبة بجاية 1
نادي بارادو 3 أمل بوسعادة 1
أمل الأربعاء 1 وداد بوفاريك 1
مولودية العلمة 1 جمعية الخروب 0
شبيبة سكيكدة 3 أهلي البرج 1
السبت:
اتحاد البليدة 2 جمعية وهران 0
الترتيب:
نادي بارادو .. 53
اتحاد البليدة .. 41
شبيبة سكيكدة .. 38
إتحاد بسكرة .. 38
شبيبة بجاية .. 37
مولودية سعيدة .. 34
اهلي البرج 33
أمل بوسعادة .. 33
جمعية وهران 30
جمعية الشلف .. 30
شباب عين فكرون .. 30
غالى معسكر .. 30
وداد بوفاريك .. 27
مولودية العلمة .. 26
جمعية الخروب .. 24
أمل الأربعاء .. 19
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