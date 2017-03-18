نتائج و ترتيب البطولة المحترفة التانية

أكد وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي اليوم السبت بالبليدة أنّ الجزائر لديها "مسؤولين أكفاء قادرين على إعادة الكرة الجزائرية الى مكانتها خاصة على إقرأ التفاصيل إعتبر الدولي الجزائري سفيان فيغولي، لاعب نادي وست هام الإنجليزي، بأنّ زميله في المنتخب الوطني رياض محرز، نجم نادي ليستر سيتي، يملك الكثير من المواصفات إقرأ التفاصيل