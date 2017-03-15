تحديد موعد الدور ربع النهائي لكأس الجزائر

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تاريخ قمة الدور ربع لنهائي لكأس الجزائر بين مولودية الجزائر و شبيبة القبائل، يوم 1 أفريل المقبل على الساعة (سا 00ر16) بملعب 5 جويلية. وستجرى المباريات الثلاثة الأخرى يومي 31 مارس و1 أفريل حسب البرنامج الذي نشرته الرابطة على موقعها الرسمي. الجمعة 31 مارس (سا 00ر16)

20 اوت: شباب بلوزداد - شباب أهلي برج بوعريرج

السبت 1 أفريل (سا 00ر16)

سطيف : وفاق سطيف - اتحاد تبسة

5جويلية : مولودية الجزائر-شبيبة القبائل

سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس - نصر حسين داي