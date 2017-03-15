15 مارس 2017 1 0 djalal
تحديد موعد الدور ربع النهائي لكأس الجزائر تحديد موعد الدور ربع النهائي لكأس الجزائر
الرئيسية | البطولة الوطنية | تحديد موعد الدور ربع النهائي لكأس الجزائر

تحديد موعد الدور ربع النهائي لكأس الجزائر

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تاريخ قمة الدور ربع لنهائي لكأس الجزائر بين مولودية الجزائر و شبيبة القبائل، يوم 1 أفريل المقبل على الساعة (سا 00ر16) بملعب 5 جويلية. وستجرى المباريات الثلاثة الأخرى يومي 31 مارس و1 أفريل حسب البرنامج الذي نشرته الرابطة على موقعها الرسمي.  الجمعة 31 مارس (سا 00ر16)

 20 اوت: شباب بلوزداد - شباب أهلي برج بوعريرج 

  السبت 1 أفريل (سا 00ر16) 

سطيف           :    وفاق سطيف - اتحاد تبسة  

 5جويلية         : مولودية الجزائر-شبيبة القبائل  

سيدي بلعباس    : اتحاد بلعباس - نصر حسين داي 

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: