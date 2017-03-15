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15 مارس 2017 1 0 djalal
تحديد موعد الدور ربع النهائي لكأس الجزائر
حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تاريخ قمة الدور ربع لنهائي لكأس الجزائر بين مولودية الجزائر و شبيبة القبائل، يوم 1 أفريل المقبل على الساعة (سا 00ر16) بملعب 5 جويلية. وستجرى المباريات الثلاثة الأخرى يومي 31 مارس و1 أفريل حسب البرنامج الذي نشرته الرابطة على موقعها الرسمي. الجمعة 31 مارس (سا 00ر16)
20 اوت: شباب بلوزداد - شباب أهلي برج بوعريرج
السبت 1 أفريل (سا 00ر16)
سطيف : وفاق سطيف - اتحاد تبسة
5جويلية : مولودية الجزائر-شبيبة القبائل
سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس - نصر حسين داي
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