لجنة الطعون تقبل ملف خير الدين زطشي كمترشح الوحيد للإنتخابات

إعتمدت لجنة الطعون في إجتماعها المنعقد صبيحة اليوم بقيادة رئيس وفاق سطيف حسان حمار، ملف خير الدين زطشي الذي سيكون في طريق مفتوح لخلافة رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، بعد قبول الطعن المقدم من قبل المعني بخصوص، القرار الصادر عن لجنة الترشيحات ممثلة في رئيسها باعمر بتمديد أجال إيداع ملفات الترشح ومن خلالها تاريخ الجمعية العامة الإنتخابية. للتذكير خير الدين زطشي هو المترشح الوحيد للإنتخابات يوم 20 مارس القادم.