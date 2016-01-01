25 جويلية 2017 1 0 خالد
جوفنتوس يتعاقد مع مهاجم فيورونتينا مقابل 40 مليون أورو جوفنتوس يتعاقد مع مهاجم فيورونتينا مقابل 40 مليون أورو
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جوفنتوس يتعاقد مع مهاجم فيورونتينا مقابل 40 مليون أورو

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أعلن نادي جوفنتوس بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، أمس الاثنين، أنه ضم، فيدريكو برنارديشي، المهاجم الواعد لفيورنتينا في عقد يمتد لـ 5 سنوات مقابل 40 مليون أورو.

وإنضم المهاجم البالغ من العمر 23 عاما لليوفي، بعد أن أمضى 3 سنوات في فريق مدينة فلورنسا، حيث سجل 11 هدفًا الموسم الماضي ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز.

وبات برنارديشي، أغلى صفقة إنتقال يبرمها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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