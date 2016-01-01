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25 جويلية 2017 1 0 خالد
جوفنتوس يتعاقد مع مهاجم فيورونتينا مقابل 40 مليون أورو
أعلن نادي جوفنتوس بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، أمس الاثنين، أنه ضم، فيدريكو برنارديشي، المهاجم الواعد لفيورنتينا في عقد يمتد لـ 5 سنوات مقابل 40 مليون أورو.
وإنضم المهاجم البالغ من العمر 23 عاما لليوفي، بعد أن أمضى 3 سنوات في فريق مدينة فلورنسا، حيث سجل 11 هدفًا الموسم الماضي ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز.
وبات برنارديشي، أغلى صفقة إنتقال يبرمها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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