جوفنتوس يتعاقد مع مهاجم فيورونتينا مقابل 40 مليون أورو

أعلن نادي جوفنتوس بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، أمس الاثنين، أنه ضم، فيدريكو برنارديشي، المهاجم الواعد لفيورنتينا في عقد يمتد لـ 5 سنوات مقابل 40 مليون أورو.

وإنضم المهاجم البالغ من العمر 23 عاما لليوفي، بعد أن أمضى 3 سنوات في فريق مدينة فلورنسا، حيث سجل 11 هدفًا الموسم الماضي ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز.

وبات برنارديشي، أغلى صفقة إنتقال يبرمها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.