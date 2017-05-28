نابولي يسحق سامبدوريا ويتأهل لملحق دوري أبطال أوروبا

فاز نابولي الإيطالي على مضيفه سامبدوريا، 4ـ2، في الجولة الختامية من الدوري الإيطالي. وسجل أهداف نابولي كل من درايس ميرتينز في الدقيقة 36، لورنزو إنسيني في الدقيقة 42، ومارك هامسيك في الدقيقة 49، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في تقليص النتيجة في الدقيقة 50 بهدف فابيو كوالياريلا. قبل ان يضيف جوزيه كاييخون هدف رابع في الدقيقة 65،في حين نجح ريكاردو ألفاريز في إضافة الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 90. ورفع نابولي رصيده إلى 86 نقطة، في المركز الثالث، حيث سيضطر للعب ملحق دوري أبطال أوروبا. وتجمد رصيد سامبدوريا في النقطة 48 بالمركز 10.