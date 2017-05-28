روما يودع توتي بفوزٍ مثير على جنوة

قلب روما الطاولة على جنوة في مباراة مثيرة بـ 3-2 على ملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي، في المباراة الأخيرة للقائد فرانشيسكو توتي مع النادي .وتمكن جنوة من خطف هدف التقدم في الدقيقة3عن طريق بيترو بيليغري، فيما كان رد روما سريعاً بهدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 10 عبر إيدين دجيكو. وواصل روما ضغطه على مرمى جنوة خلال الشوط الثاني حيث لم تثمر محاولات الذئاب عن هدف التقدم الثاني إلا في الدقيقة 74 عبر دانييلي دي روسي، لتستمر إثارة المباراة بإدراك جنوة لهدف التعادل عن طريق داركو لازوفيتش في الدقيقة 79، فيما نجح دييغو بيروتي في خطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز ينهي روما الدوري في المركز الثاني بـ 87 نقطة خلف البطل جوفنتوس بـ 4 نقاط ليضمن بطاقته المباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل متفوقاً على نابولي الثالث بفارق نقطة وحيدة.