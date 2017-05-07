فيديو.. بن عطية يتعرض لإهانة عنصرية في مقابلة مباشرة

تعرض مدافع جوفنتوس الإيطالي المهدي بن عطية إلى إهانة عنصرية في مقابلة مباشرة مع أحد القنوات التلفزيونية الإيطالية. حيث كان النجم المغربي يدلي بتصريحاته للقناة عقب تعادل فريقه أمام تورينو 1ـ1، ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي. وفي خضم تصريحاته سمع بن عطية إهانة عنصرية من أحد الحاضرين في الإستوديو، ليرد اللاعب :" ماذا يقول هذا؟؟ المغربي الق.."، منشطة البرنامج حاولت التصرف سريعا للتغطية على ذلك والتحجج بحدوث مشكلة تقنية في التواصل مع بن عطية وقطعت الإتصال، أمام صدمة اللاعب واستيائه. وتلقى مهدي عبر مواقع التواصل الإجتماعي عديد عبارات الدعم مقابل موجة سخط كبيرة على القناة الإيطالية، التي وعدت بفتح تحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراء اللازم.