فيورنتينا يمطر شباك إنتر ميلان بخماسية ويشعل صراع التأهل للدوري الأوروبي

حقق فيورنتينا فوزاً ثميناً وصعباً على ضيفه إنتر ميلان بـ5-4 على ملعب أرتيمو فرانكي ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي. وكان فيورنتينا السباق للتسجيل عن طريق ماتياس فيتشينو في الدقيقة 23، قبل أن يقلب إنتر ميلان النتيجة بهدفين سجلهما إيفان بيريسيتش في الدقيقة 28، وماورو إيكاردي في الدقيقة34، وعاد أصحاب الأرض للتقدم من جديد بعد إضاعة فيديريكو بيرنارديسكي ركلة جزاء في الدقيقة 52 بتسجيل أربعة أهداف عن طريق دافيدي أستوري في الدقيقة 62، وماتياس فيتشينو في الدقيقة 64، وخوما باباكار في الدقيقتين 70 و79. واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة بتسجيل ماورو إيكاردي ثنائية للإنتر في الدقيقتين 88 و90،إلا أن الفريق فشل بالتعادل قبل إطلاق صافرة النهاية. وبفوز فيورنتينا على الإنتر اشتعل التنافس على مرتبة مؤهلة للمشارك في الدوري الأوروبي، حيث رفع فيورنتينا رصيده إلى النقطة 55 في المركز الثامن وبفارق نقطة عن الإنتر السابع وثلاث نقاط عن ميلان السادس وأخر مركز مؤهل للدوري الأوروبي قبل أن يلاقي إمبولي ضمن نفس الجولة.