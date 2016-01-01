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أخبار من القسم الوطني
رفض المهاجم المنتخب الوطني هلال العربي سوداني، هدّاف نادي دينامو زغرب الكرواتي، التفكير حاليًا في العرض الّذي تلقاه من بعض الأندية الصينية للإستفادة من خدماته إقرأ التفاصيل
بالفيديو .. مهارات بن طالب بكرة التنس تبهر أنصار شالكنشر الدولي الجزائري، نبيل بن طالب فيديو وهو يداعب كرة التنس بمهارة عالية على الحساب الرسمي للفريق في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وقام بن طالب
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كرة عربية
سيطر فريق أتلتيكو مدريد على جوائز الإتحاد الإسباني لكرة القدم الخاصة بشهر مارس. اختار الإتحاد الإسباني، المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان كأفضل لاعب عن هذا الشهر، إقرأ التفاصيل
واصل ريال مدريد، مضاعفة رقمه القياسي في إسبانيا، بالتسجيل المتوالي في المباريات، حيث وصل إلى المباراة رقم 50 أمام ديبورتيفو ألافيس، بعدما سجَّل كريم بن إقرأ التفاصيل
برنامج الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي
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