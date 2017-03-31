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أخبار من القسم الوطني
كشفت صحيفة " التيليغراف " البريطانية عن قائمة أحسن 20 لاعب خلال شهر مارس المنقضي، وإحتل جناح ليستر سيتي رياض محرز المرتبة 19 ، وأثنت إقرأ التفاصيل
حددت إدارة فريق بوردو الفرنسي، سعر الدولي الجزائري آدم اوناس، للأندية الراغبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وقد حددت بوردو سعر آدم اوناس صاحب إقرأ التفاصيل
السباح أيمن بلمان يتوج بالذهب في البطولة الإفريقية للشبابتوج السباح الجزائري منصف أيمن بلمان بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر سباحة على الصدر في اليوم الأول لبطولة إفريقيا للشباب بالقاهرة بمشاركة 4 بلدان. وأنهى
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كرة عربية
سحق أتلتيكو مدريد ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف لهدف على ملعب فينتي كالديرون ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني. سجل أهداف أتلتيكو كل من: دييغو غودين إقرأ التفاصيل
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، رد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 إقرأ التفاصيل
برنامج الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي
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