الريال يخسر قائده

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إصابة قائده سيرجيو راموس، خلال تدريبات الميرينغي، أمس الخميس، والتي خاضها اللاعبون، الذين لم يُسافروا لمواجهة نومانسيا، في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال النادي الملكي، في بيانه: "أظهرت الفحوصات الطبية، التي أُجريت لسيرجيو راموس، من قبل الخدمات الطبية (ريال مدريد سانيتاس)، أنّ اللاعب يُعاني من إصابة عضلية، في العضلة النعلية اليسرى.. وسيتم تقييم تطوّر حالته بإستمرار".

وبذلك، يُتوقع أن يغيب راموس عن الملاعب، لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، حيث لن يشارك في مباراتي فريقه، بالدوري الإسباني، ضد سيلتا فيغو، وفياريال.

كما سيغيب راموس أيضًا، عن مباراة العودة ضد نومانسيا، في ثمن نهائي كأس الملك.